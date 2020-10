C4 seien bei dem Börsengang 182 Millionen US-Dollar zugeflossen, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Montag mit. C4 Therapeutics ist laut Mitteilung ein privates Unternehmen. Für den Börsengang habe das Biotechunternehmen 9,6 Millionen Aktien zu einem Preis von 19,00 US-Dollar je Stück ausgegeben. Am ersten Handelstag schloss der Aktienkurs bei 25,49 US-Dollar, was einem Kursplus von 34,2 Prozent entsprach.

HBM Healthcare Investments hat den Angaben zufolge seit Mai 2020 insgesamt 4 Millionen Dollar in C4 Therapeutics investiert und die Beteiligung beim Börsengang um weitere 5,7 Millionen erhöht. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments damit 0,752 Millionen Aktien im Gesamtwert von 19,2 Millionen US-Dollar. Durch den Börsengang erhöht sich der Innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um 1,06 Franken oder 0,4 Prozent.

C4 Therapeutics leistet laut HBM Pionierarbeit auf dem Gebiet chemisch synthetisierter Wirkstoffe, die den natürlichen Zellapparat nutzen, um selektiv krankheitsverursachende Proteine abzubauen statt diese, wie bei anderen Therapien üblich, nur zu blockieren.

(AWP)