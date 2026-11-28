Dass die Forderung gerade jetzt kommt, hat einen weiteren Grund: In diesen Tagen laufen in vielen PK-Stiftungsräten Gespräche darüber, wie Anlagegewinne und zusätzliche Mittel verwendet werden sollen. Für Lampart sind die Prioritäten klar: «Wir wollen dauerhafte Rentenverbesserungen.» Eine Möglichkeit ortet er in einer Aufstockung der Rentenguthaben – mindestens für einen Teuerungsausgleich. Denkbar sind auch einmalige Auszahlungen, welche allerdings nicht zu dauerhaft besseren Renten führen würden. «Das wäre beispielsweise in Form einer 13. PK-Rente möglich», so Lampart. In vielen Stiftungsräten würden derartige Anträge von Gewerkschaftsseite eingereicht.