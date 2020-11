Vor acht Monaten verdiente Bill Ackman mit einer 27-Millionen-Dollar Wette 2,6 Milliarden Dollar. Genau dies versucht der Milliardär jetzt nochmals.

Die New York Times nannte es damals "den wahrscheinlich besten Finanzmarkthandel aller Zeiten". Als im Februar die Aktienmärkte weltweit wegen der um sich greifenden Coronaviruskrise abstürzten, riskierte Milliardeninvestor Bill Ackman eine Wette. Er wendete 27 Millionen Dollar für Absicherungen seines Portfolios auf.

Der 54-jährige Hedgefonds-Anleger nutzte also spezielle Finanzinstrumente, die bei sinkenden Kursen Gewinne ermöglichen. In der Folge spülte ihm auf diese Weise der Marktcrash von Frühling 2,6 Milliarden Dollar entgegen.

So glich Ackman Aktien-Kursverluste aus, und verdiente dann kräftig, als der Markt Mitte März wieder zu steigen begann. Gut für Ackman war, dass er stark in der besonders getroffenen Hotellerie- und Gastronomiebranche investiert war.

Wette lässt sich wiederholen

So ähnlich soll sich diesmal alles wieder entwickeln. "Wir befinden uns in trügerischen Zeiten", sagte Ackman diese Woche. Die Wette, die er vor acht Monaten eingegangen sei, sei zu den genau gleichen Bedingungen wieder machbar.

Ackman kauft mit seiner Fondsgesellschaft Pershing Square Capital nach eigener Aussage also wieder Absicherungen gegen Firmenpleiten, um die Abhängigkeit von Aktienkursen zu reduzieren. Man spricht dabei von so genannten Credit Default Swaps. Er tut dies dem Blick auf die Möglichkeit, dass der jüngste Kursanstieg wieder zu lahmen beginnt. Diesmal umfasst die Wette aber nur etwa ein Drittel des Volumens vom vergangenen Frühling.

Ackman ging seine neue Wette am Montag ein, also am Tag, als die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer erste wichtige Forschungsergebnisse für einen Impfstoff gegen die Coronapandemie publizierten. Dies hat die Kurse teils massiv angeschoben.

Ackman glaubt aber, dass die Marktstimmung insgesamt negativ sei. Er ist der Ansicht, dass die Markt-"Bären", also jene, die an negative Tendenz bei den Aktienkurse erwarten, die Oberhand haben werden. Menschen würden wegen der Impfstoffhoffnungen weniger vorsichtig im Umgang mit dem Virus sein und damit die Pandemie weiter anfachen. Und dies dürfte Aktien wieder zusetzen.