Sowohl auf Stufe EBITDA als auch für den Reingewinn erwartet Asmallworld ein positives Ergebnis, wie die Firma bereits am Dienstagabend mitteilte.

Im ersten Semester 2018 hatte Asmallworld beim EBITDA noch einen Verlust von 1,4 Millionen Franken geschrieben. Die deutliche Verbesserung des Unternehmensergebnis gehe einher mit dem bereits kommunizierten Umsatzwachstum von über 40 Prozent sowie einem Anstieg der Mitgliederzahlen, hiess es im Communiqué.

Das kommt bei Anlegern gut an. Am Mittwoch legt die Aktie im Handelsverlauf um über 40 Prozent auf 2,99 Franken zu. Noch am 25. Juli notierte der Titel bei 1,80 Franken, einem neuen Allzeittief:

Kursentwicklung der Asmallworld-Aktie in den letzten 52 Wochen, Quelle: cash.ch

Ende Juli hatte Asmallworld die Umsatzverbesserung mitgeteilt. Demnach wird ein Umsatz von 5,5 Millionen Franken erwartet. Zum Gewinn hiess es damals, der Betriebsgewinn habe sich in der ersten Jahreshälfte ebenfalls signifikant verbessert.

Der vollständige Halbjahresbericht wird am 3. September veröffentlicht.

(cash/AWP)