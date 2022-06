Die Fed hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, die in den USA tätigen grossen Banken seien gut für eine Wirtschaftskrise gerüstet. In dem Testszenario, das eine Rezession simulierte, behielten die 34 geprüften Banken im Schnitt eine Kapitalquote von 9,7 Prozent, mehr als doppelt so viel wie erforderlich.

Goldman Sachs kündigte am Montag an, die Dividende um 25 Prozent auf 2,50 Dollar je Aktie zu erhöhen. Morgan Stanley plant neben einer Erhöhung auf 77,5 Cent je Aktie ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 20 Milliarden Dollar. Die Bank of America will die Dividende um fünf Prozent auf 22 Cent und Wells Fargo um fünf Cent auf 30 Cent je Aktie erhöhen.

JPMorgan will die Dividende bei einem Dollar je Aktie stabil halten und verweist auf künftige Kapitalanforderungen, Citi plant mit 51 Cent je Aktie ebenfalls eine unveränderte Gewinnausschüttung.

(Reuters)