Anhaltend hohe Speicherkosten drückten im Smartphone-Geschäft die Bruttomarge des nach Samsung und Apple ‌weltweit drittgrössten Herstellers auf 9,2 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Smartphones stiegen den Angaben zufolge jedoch gegenüber dem Vorquartal um zehn ​Prozent. Xiaomi verzeichnete ​laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint im dritten ⁠Quartal einen «erheblichen Lieferrückgang» von mehr als 30 Prozent, ​wodurch der Marktanteil auf zwölf ⁠Prozent sank. Das Unternehmen habe sein Engagement in niedrigeren Preissegmenten und nicht ‌zum Kerngeschäft gehörenden Auslandsmärkten reduziert, da es seinen Schwerpunkt in Richtung des Premiumsegments verlagere, erklärte Counterpoint. Xiaomi hatte im September ein neues ‌faltbares Spitzen-Smartphone auf den Markt gebracht, um direkter mit ​dem grösseren Rivalen Apple zu konkurrieren, der ebenfalls sein erstes faltbares Gerät herausbrachte.