Die gute Nachricht für die Aktionäre von Richemont zuerst: Allen Unkenrufen zum Trotz konnte der Luxusgüterkonzern sein Umsatz im per 31. März endenden Geschäftsjahr steigern. Und das, obwohl die Umsatzentwicklung im Schlussquartal pandemiebedingt stark rückläufig war.

Die schlechte Nachricht: Mit 1,52 Milliarden Euro fällt der operative Jahresgewinn (EBIT) nicht nur deutlich unter den 1,94 Milliarden Euro vom Vorjahr aus, er liegt auch unter den durchschnittlich von Analysten erwarteten 1,7 Milliarden Euro.

Eine böse Überraschung – so ist man sich in Expertenkreisen einig – ist aber vielmehr die Halbierung der Jahresdividende auf einen Franken je Aktie. Viele Analysten hatten mit einer gehaltenen, wenn nicht gar leicht höheren Ausschüttung. Die Bilanz hätte es durchaus zugelassen, führte der Luxusgüterkonzern Ende März doch Nettobarmittel in Höhe von 2,4 Milliarden Euro in den Büchern.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär verliert die Richemont-Aktie denn auch ein Prozent auf 51,80 Franken.

Swatch-Aktionäre vorerst im Blindflug

Die Inhaberaktie der Swatch Group können hingegen sogar etwas Boden gutmachen und gewinnen 0,5 Prozent auf einen Mittelkurs von 174,10 Franken. Beobachter schliessen nicht aus, dass die Aktie im Tagesverlauf noch einmal unter Verkaufsdruck gerät.

Anders als die meisten Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) legt die Swatch Group nur alle sechs Monate Rechenschaft über die Umsatz- und Gewinnentwicklung ab. Dementsprechend bleibt den Aktionären des Bieler Uhrenkonzerns nichts anderes übrig, als sich an den monatlich veröffentlichten Schweizer Uhrenexporten oder eben an den Zahlenkränzen von Mitbewerbern wie Richemont zu orientieren.

Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken verlautet, verheisst der vorliegende Zahlenkranz allerdings nichts Gutes für die Swatch Group. Bei Richemont hat nämlich gerade das Geschäft mit Uhren im Schlussquartal gelitten.

Die Aktie von Richemont hat seit Jahresbeginn 32 Prozent verloren, die Inhaberaktie der Swatch Group sogar 36 Prozent. Beide Titel zählen damit zu den diesjährigen Schlusslichtern aus dem SMI.