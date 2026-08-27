Während der Swiss Performance Index (SPI) am Mittwoch praktisch auf der Stelle trat (plus 0,08 Prozent), schlossen die Aktien von Stadler Rail 22,4 Prozent höher bei 30,02 Franken. Damit hatten sie den höchsten Stand seit Januar 2024 beziehungsweise ein Zweieinhalbjahreshoch erreicht.
Grund für die Euphorie um die Valoren des Zugbauers waren die Halbjahreszahlen, die das Management am Mittwochmorgen vorgelegt hatte - und unerwartet positive ausfielen. Der Auftragseingang lag 23 Prozent über den Erwartungen, der Umsatz übertraf die Analystenprognosen um 6,3 Prozent. Zudem kam der operative Gewinn 16,7 Prozent über den Prognosen zu liegen. Dass der Reingewinn unter den Erwartungen ausfiel, lag an deutlich höheren Ausgaben für Finanzverbindlichkeiten, Wechselkurseffekten und höhere Steuern.
Ein Marktteilnehmer sprach nach den Halbjahreszahlen von der ersten fundamental positiven Überraschung seit dem Börsengang im Jahr 2019. Auch Analysten äusserten sich anerkennend. Insgesamt habe Stadler Rail mit den starken Halbjahresergebnissen das Vertrauen in die Guidance für das laufende Jahr untermauert und dürfte somit auch ein weiteres Stück an Glaubwürdigkeit für den mittelfristigen Ausblick gewonnen haben, notierte der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank, Tobias Klöpper, in seiner Ersteinschätzung zu den Stadler-Zahlen. Vor allem die zuversichtlichen Aussagen zum seines Erachtens grössten momentanen Gegenwind, dem Standort Berlin, halte er für positiv. «Damit dürfte das Unternehmen in den nächsten Jahren gut auf Kurs sein, zusammen mit einem steigenden Serviceanteil die Profitabilität weiter zu erhöhen und nachhaltig positive Cashflows zu erwirtschaften», so der ZKB-Experte. Er bestätigte das «Übergewichten»-Rating.
Angesichts der positiven Analystenstimme ist es möglich, dass Investorinnen und Investoren am heutigen Donnerstag noch einmal zugreifen und die Aktie daher weiter zulegt.
Ein anderes Szenario steht aber ebenfalls im Raum: Dass sich die Anleger an den bis dato noch vergleichsweise tiefen Kurszielen orientieren. So hat der zuständige Analyst der Bank Vontobel, Michael Foeth, am Mittwoch die Einstufung bei «Hold» und das Preisziel bei 25 Franken belassen. Es liegt ebenso unter der aktuellen Notierung der Stadler-Rail-Aktie wie das durchschnittliche Kursziel aller von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten. Dieses liegt bei 23,13 Franken. Aus dieser Warte betrachtet sind Gewinnmitnahmen am heutigen Handelstag nicht unwahrscheinlich.