Beim Hautpflegespezialisten Galderma kam es in der Chefetage zuletzt zu Verkäufen von privat gehaltenen Firmenaktien. Ein Mitglied der Geschäftsleitung verkaufte ein Paket von 50’000 Aktien für 9,78 Millionen Franken. Zwei weitere Meldungen betrafen den Verwaltungsrat. Ein oder mehrere Mitglieder des Aufsichtsgremiums veräusserten je 10’000 Aktien mit einem Gesamtwert von über 3,91 Millionen Franken. Dies geht aus der Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation hervor. Die Transaktionen wurden am 5. November gemeldet.