Beim Hautpflegespezialisten Galderma kam es in der Chefetage zuletzt zu Verkäufen von privat gehaltenen Firmenaktien. Ein Mitglied der Geschäftsleitung verkaufte ein Paket von 50’000 Aktien für 9,78 Millionen Franken. Zwei weitere Meldungen betrafen den Verwaltungsrat. Ein oder mehrere Mitglieder des Aufsichtsgremiums veräusserten je 10’000 Aktien mit einem Gesamtwert von über 3,91 Millionen Franken. Dies geht aus der Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation hervor. Die Transaktionen wurden am 5. November gemeldet.
Gründe mussten die Verkäufer oder Verkäuferinnen wie immer keine angeben. Galderma kommentierte die Transaktionen auf Anfrage von cash.ch nicht. Die Ursachen für die Verkäufe sind deshalb nicht eindeutig benennbar. Auffallend: Schon im August kam es zu Aktienverkäufen in der Höhe von rund 4 Millionen Franken.
Spekulationen zufolge könnte ein Teil der November-Veräusserungen auf den abtretenden Finanzchef Luigi La Corte fallen. Galderma gab zwei Tage vor den Verkäufen den Abgang des CFO nach wenigen Monaten im Amt bekannt. La Corte wechselt als Finanzchef und Executive Vice President zu Novo Nordisk.
Es könnte auch sein, dass die Manager Kurs-Gewinne sichern wollten. Die letzten meldepflichtigen Erwerbe in ähnlicher Höhe wurden Ende April getätigt. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie von Galderma um über 28 Prozent, musste zwischendurch allerdings auch Verluste einstecken.
Bergauf ging es für die Papiere vor allem seit der Aufnahme in den Swiss Market Index im September. Seither stiegen die Titel um über 20 Prozent. Aktuell sind die Papiere 196,45 Franken wert.
Die Aussichten für die Aktien sind weiterhin positiv. Jüngst profitieren die Valoren des Hautpflegespezialisten von starken Zahlen im dritten Quartal. In den ersten neun Monaten ergab sich für Galderma ein Umsatzplus von 27,5 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die eigenen Wachstumsziele und die Erwartungen der Analysten klar. Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung erhöht das Unternehmen die Jahresprognose zum zweiten Mal.
Nach den Drittquartalszahlen gab es eine Reihe von Kurszielerhöhungen für die Aktien von Galderma. Diese liegen laut AWP-Analyser aktuell zwischen 175 und 230 Franken mit einem Durchschnitt von knapp 209 Franken. 15 Analysten empfehlen einen Kauf der Papiere, zwei sind für «Hold». Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.