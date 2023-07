Clariant rechnet im zweiten Quartal 2023 mit einem Umsatzrückgang auf 1,084 Milliarden Franken, nachdem es im Vorjahr noch 1,301 Milliarden und im Vorjahrtal 1,200 Milliarden waren. Vor allem makroökonomische Herausforderungen, die langsame Erholung in China und der anhaltende Abbau von Lagerbeständen hätten sich negativ auf die Nachfrage in wichtigen Endmärkten ausgewirkt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem habe die Stärke des Schweizer Frankens zu "erheblichen" negativen Währungseffekten geführt.