"Im Moment gibt es nur ein Medikament, das aus unserer Sicht wirken könnte, und das ist Remdesivir", sagte Bruce Aylward, stellvertretender WHO-Generaldirektor, bei einer Pressekonferenz in Peking am Montag. Chinesische Behörden haben das Anti-Virus-Medikament Remdesivir seit Anfang Februar für klinische Versuche zugelassen.

Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Erkrankungen durch Ebola- und Marburgviren entwickelt. Das Medikament könnte demnach auch eine präventive Wirkung haben, schreibt aerzteblatt.de. Rhesusaffen wurden nach den bislang vorgestellten Studienergeb­niss­en durch die prophylaktische Gabe von Remdesivir vor einer Ansteckung mit dem Mers-CoV (ein im Jahr 2012 erstmals identifiziertes Virus aus der Familie der Coronaviren) geschützt.

Aktie legt zu

Die Aktien von Gilead stiegen am Montag an der Börse in New York bis zu 8 Prozent in einem stark negativen Gesamtmarkt, bei Börsenschluss resultierte noch ein Plus von 3 Prozent. Die Titel befinden sich damit auf dem höchsten Stand seit Oktober 2018. Die Aktie hatte bereits Anfang Februar wegen der Remdesivir-Spekulationen anzuziehen begonnen, nachdem sie im ganzen letzten Jahr kaum vom Fleck gekommen war. Vom Allzeithoch Mitte 2015 ist die Aktie aber rund zwei Drittel entfernt.

Gilead ist mit über 20 Millarden Dollar Umsatz eines der grössten Pharmaunternehmen der Welt und ein führender Anbieter von Aids-Medikamenten. Der Konzern erzielte einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Roche machte im letzten Jahr 11 Milliarden Franken reingewinn. Gilead hat seinen Sitz im kalifornischen Foster City.

Einen Aufschwung an der Börse erlebt auch Moderna. Das Biotech-Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hat einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus an das Forschungszentrum NIAID geliefert, das dem amerikanischen Gesundheitsministerium unterstellt ist. Der Impfstoff mRNA-1273 soll nun in einer Phase-1-Studie getestet werden, wie Moderna am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte. Im nachbörslichen Handel legte die Moderna-Aktie 6 Prozent zu.

(cash/Bloomberg)