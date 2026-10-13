Aromengeschäft erholt sich

Das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) legte im dritten Quartal organisch um 3,5 Prozent zu, nach lediglich 0,5 Prozent im ersten Halbjahr. Allerdings blieb die Entwicklung in Nordamerika schwierig. Dort belasteten laut Givaudan unter anderem die anhaltende Schwäche im Geschäft mit funktionalen Inhaltsstoffen sowie Rückerstattungen von US-Zöllen an Kunden die Umsatzentwicklung.