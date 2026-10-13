Luxusparfüms als Wachstumsmotor

Rückenwind gab besonders das Geschäft mit Luxusparfüms. Analysten zufolge dürfte hier das organische Wachstum im dritten Quartal gar rund 30 Prozent betragen haben. Das ist besonders bemerkenswert, da die Nachfrage nach hochwertigen Düften bereits in den vergangenen Jahren stark gestiegen war und die Vergleichsbasis somit bereits hoch lag.