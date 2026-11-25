Alle drei Unternehmen räumten Verstösse ein und schlossen Vergleiche mit den Behörden. Für ihre Kooperation und die Einigungen wurden die Bussen reduziert. Auf Givaudan entfallen 252 Millionen Euro sowie 40 Millionen Pfund. Firmenich, seit 2023 Teil von DSM-Firmenich, muss 138 Millionen Euro und 21 Millionen Pfund bezahlen. Bei IFF sind es 82 Millionen Euro und 25 Millionen Pfund.