Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Kapitalerhöhung beim Werkzeugmaschinenhersteller United Machining Solutions (UMS) im Januar 2024. Das Unternehmen war 2018 von einem Investorenpool um Ebner übernommen worden. Er war damals Besitzer der BZ Bank. Investor und Kläger Remo Stoffel wirft der BZ Bank vor, Ebner bevorzugt behandelt zu haben.