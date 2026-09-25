Die Lösung ist den Angaben zufolge zudem mit einer möglichen Übernahme des Spitalbetriebs durch die Thurgauer Spitalgruppe Thurmed vereinbar. Diese wurde bisher von der GZO favorisiert. Infracore will ausserdem die Fertigstellung des Erweiterungsbaus vollständig finanzieren, sobald das Kerngeschäft der GZO stabilisiert ist.