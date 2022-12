Die Aktie hat seit Ende September rund 10 Prozent zugelegt. Der Pharmakonzern gab am Montag zudem einen Forschungserfolg bekannt. In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie mit dem Radioliganden Pluvicto erreichte Novartis bei der Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs die gesteckten Ziele. So konnte die Therapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Prostatakrebs (PSMA-positiver metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs; mCRPC) die Zeit verlängern, bis die Krankheit zurückkehrte. Die Ergebnisse sind laut Novartis-Mitteilung vom Montag statistisch signifikant und klinisch bedeutsam, zwei Kriterien, die für Studienergebnisse wichtig sind.