Auch für das laufende Jahr erwartet Glencore einen höheren Marketing-Ebit als bisher. Nach eigenen Angaben widerspiegelte das Ergebnis im ersten Halbjahr eine nahezu rekordhohe Entwicklung im Marketinggeschäft. Damit rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Marketing-EBIT von über 5 Milliarden US-Dollar - nach zuvor «rund» 4,9 Milliarden.