Im dritten Quartal ging die Förderung allerdings deutlich zurück. Bei Kohle und anderen wichtigen Rohstoffen verlief die Entwicklung unterschiedlich. An seinen Jahresprognosen hält der Rohstoffkonzern fest. Von Januar bis Ende September förderte der Rohstoffkonzern Glencore 598'600 Tonnen Kupfer, wie der Produktionsbericht vom Donnerstag zeigt. Das sind 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr hatte die Produktion noch um 15 Prozent zugelegt.