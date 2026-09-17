Bei dem suspendierten Manager handle es sich um den Leiter des Handels mit Rohstoffen für die Stahlherstellung, darunter Eisenerz und Kokskohle, schreibt Bloomberg unter Verweis auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Manager sei für die Geschäftsbeziehungen mit der Singapurer Firma verantwortlich gewesen. Ein Glencore-Sprecher wollte gegenüber Bloomberg keinen Kommentar abgeben.