Die Entwicklung zeigt eine wachsende Kluft ‌zwischen wichtigen Märkten. Europa profitierte von starker Verbrauchernachfrage und politischer Unterstützung. «Europa hatte seinen stärksten Monat seit ​Beginn der Aufzeichnungen, mit fast 600'000 ​verkauften Elektroautos im September, ​zehn Prozent über dem bisherigen Höchstwert vom Juni», ‌sagte BMI-Datenmanager Charles Lester.