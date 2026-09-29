Besonders profitiert haben 2025 diejenigen, die Geld in Aktien und andere Wertpapiere investiert hatten: Vier von fünf Euro des Vermögenszuwachses in den 57 untersuchten Ländern gingen den Angaben zufolge auf Wertsteigerungen an den Kapitalmärkten zurück. Wie in den Jahren zuvor entfiel gut die Hälfte (51,4 Prozent) des globalen Wachstums der Finanzvermögen auf die USA. Nordamerikanische Haushalte haben fast zwei Drittel ihres Geldvermögens (60,7 Prozent) an der Börse angelegt.