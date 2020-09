Der frühere Analyst der Deutschen Bank, David L. erklärte vor einem Gericht in Chicago, er habe ein Teamplayer sein und Geld verdienen wollen, nachdem er bei der Bank in der Niederlassung Singapur seine Arbeit aufgenommen hatte.

Deshalb begann er, so genannte „Spoof”-Trades zu tätigen, wie es ihm von Cedric C. und James V. beigebracht wurde. Die beiden erfahrenen Händler gaben häufig Kauf- und Verkaufsaufträge auf, die sie nie ausführen wollten. Mit einer derartigen Spoofing-Strategie sollten die Preise beeinflusst werden, damit sie illegale Gewinne einfahren konnten, sagte L.

V. und C. stehen wegen Betrug und Komplott vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten zwischen 2008 und 2013 mehrere fingierte Handelsorders aufgegeben.

Spoofing-Transaktionen "so üblich"

"Ich habe gesehen, wie die Herren V. und C. es machten", sagte L., ein Absolvent der London School of Economics und Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch vor einem Bundesgericht.

L. hat sich bereits im Anklagepunkt Spoofing als schuldig bekannt und kooperiert mit den staatlichen Behörden. Von 2009 bis 2012 habe er neben C. in Singapur gesessen und täglich in einem Live-Video-Chat mit V. in London kommuniziert, erklärte er.

Zwar wusste er, dass die Manipulation von Preisen falsch war, sagte L. Aber Spoofing-Transaktionen waren am Markt und bei seinen Kollegen "so üblich", dass er dachte, es sei in Ordnung.

(Bloomberg)