Es habe sich um eine Initiative des Privatsektors gehandelt, betonte sie in einem Fernsehinterview. «Die Geschenke sind ordnungsgemäss im Weissen Haus registriert, und wenn alles gut läuft, werden sie in einer Präsidentenbibliothek enden», sagte Budliger Artieda am Mittwoch im Interview mit Bloomberg TV an einem Wirtschaftsforum in Neu-Delhi.