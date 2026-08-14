Dies entspricht einem ‌Aufwärtspotenzial von rund ​5,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand. Trotz Sorgen um die Energieversorgung ist der Index seit Jahresbeginn bereits um 11,3 Prozent gestiegen, während der US-Index S&P 500 um 13,9 ‌Prozent zulegte.