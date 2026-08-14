Das neue ‌Zwölf-Monats-Ziel ⁠für den europäischen Aktienindex Stoxx 600 liege bei 695 ⁠Punkten, teilte das Geldhaus am Freitag mit. Zuvor hatte es bei ‌660 Zählern gelegen.

Dies entspricht einem ‌Aufwärtspotenzial von rund ​5,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand. Trotz Sorgen um die Energieversorgung ist der Index seit Jahresbeginn bereits um 11,3 Prozent gestiegen, während der US-Index S&P 500 um 13,9 ‌Prozent zulegte.

Als Grund für die Entscheidung nannte Goldman Sachs die hohen Gewinne der Unternehmen und die widerstandsfähige Wirtschaft ​auf dem Kontinent. «Die jüngste relative Leistung Europas ​war besser als ihr Ruf», ​hiess es in der Studie.

Die Region steuert auf eine ‌der stärksten Berichtssaisons seit Jahren zu: Für die im Stoxx 600 notierten Unternehmen wird den Daten von LSEG ​zufolge ​nun ein Gewinnwachstum von ⁠insgesamt 23,4 Prozent erwartet. Europäische Aktien ​seien zudem günstiger bewertet ⁠als US-Papiere und böten durch Dividenden und Aktienrückkäufe ‌eine relativ hohe Rendite.

Ein anhaltender Energieschock bleibe jedoch ein grosses Risiko für den ‌Kontinent.

(Reuters)