Bei Givaudan, dem Aromen- und Riechstoffhersteller, stuft die US-Investmentbank die Aktie gleich um zwei Stufen von «Verkaufen» auf «Kaufen» hoch. Das Kursziel wird von 2900 auf 3500 Franken angehoben. In einem negativen Marktumfeld - der Swiss Performance Index (SPI) verliert rund 0,8 Prozent - steigen die Aktien des Unternehmens um fast 0,5 Prozent auf 2883 Franken. Laut Goldman Sachs liegt das Aufwärtspotenzial damit bei über 21 Prozent.