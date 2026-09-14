⁠Mit der Neueinschätzung zum Zinsentscheid der US-Notenbank ‌Fed im September schliesst sich die US-Investmentbank Goldman Sachs einer wachsenden Zahl von Wall-Street-Banken ‌an, die angesichts der ‌anhaltenden Inflationssorgen eine weitere ​Straffung der Geldpolitik erwarten. In einer am Freitag veröffentlichten Einschätzung revidierte das Institut seine bisherige Prognose, die keine Zinserhöhung vorsah. Die Kehrtwende sei ‌weniger auf eine Änderung der eigenen Konjunkturaussichten zurückzuführen, sondern auf die Markterwartungen und darauf, dass die ​Fed die Anleger wahrscheinlich nicht überraschen ​will. Zudem könne der jüngste ​Anstieg der Ölpreise einige Entscheidungsträger zu einer zusätzlichen Straffung ‌bewegen.