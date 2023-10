Das Biotech-Unternehmen aus Allschwil BL will, wie Anfang September bekannt wurde, die Rechte an Aprocitentan von Janssen, der Pharmasparte von Johnson & Johnson, für bis zu 306 Millionen Franken zurückkaufen. Gleichzeitig hat die Firma angesichts der prekären finanziellen Lage kaum mehr strategische Optionen. Eine Kapitalerhöhung wird so immer wahrscheinlicher - und eine schnelle Kurserholung unwahrscheinlicher.