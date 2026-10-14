An der Börse in London fiel die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) den dritten Handelstag in Folge. Am Nachmittag weiteten sich die Kursverluste aus, nachdem eine überraschend hohe US-Inflation die Spekulation auf weiter steigende Zinsen verstärkt hatte. Dies drückte den Goldpreis im Vergleich zum Vortag um fast zwei Prozent bis auf 4.079 US-Dollar.