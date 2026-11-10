Der Iran-Krieg und die dadurch gestiegenen Ölpreise, die US-Zölle und der Boom bei Rechenzentren haben in diesem Jahr allesamt dazu beigetragen, die Inflation anzuheizen. Damit ist an den Finanzmärkten nun eine Zinserhöhung im Dezember durch die Notenbank um mindestens 0,25 Prozentpunkte fest eingepreist. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten sogar eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet.