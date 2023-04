Im Vergleich zum Vortag stieg der Goldpreis zur Wochenmitte aber nur noch leicht, um etwa 7 Dollar je Feinunze. Am Dienstag hatten noch unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA die Nachfrage nach Gold kräftig angetrieben und der Preis war um etwa 40 Dollar je Unze nach oben geschnellt. Ein unerwartet starker Stimmungsdämpfer im Bereich Dienstleistungen hatte die Sorge vor einer Rezession in den USA verstärkt. Ein Wirtschaftsabschwung könnte zu einem Ende der steigenden Zinsen in den USA führen, was Gold für Investoren attraktiver macht.