Wegen der hohen Inflation rechnen Investoren in den kommenden Monaten mit einer Straffung der Geldpolitik. Eine Zinserhöhung durch die Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher. Höhere Zinsen belasten in der Regel die Nachfrage nach Gold, das selbst keine Zinsen abwirft. Mit der Aussicht auf höhere Zinsen ist der Goldpreis im Verlauf des Monats bereits um etwa zehn Prozent gefallen./jkr/stw