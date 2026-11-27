Der Goldpreis ist am Freitag deutlich gestiegen. Das gelbe Edelmetall hat damit die Erholung im Verlauf der Handelswoche fortgesetzt, nachdem die Notierung in den ersten Novemberwochen kräftig gefallen war. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3670 US-Dollar gehandelt und damit etwa 103 Dollar oder fast drei Prozent höher als am Vortag.