Der Silberfünfliber von 1922 in gleicher Erhaltung kostet gegenwärtig 262 Franken, nachdem er im Mai 2024 einen Preis von 400 Franken erzielt hatte. Das war der Spitzenwert der vergangenen Jahre, in denen dieses Geldstück phasenweise bloss zu 150, 160 oder 170 Franken gehandelt wurde. Es zeigt keine klare Wertsteigerung über die Zeit hinweg. Dabei ist gut zu wissen: Es handelt sich nicht um das Fünffrankenstück, das im letzten Dezember für 30'000 Franken versteigert wurde; jenes Stück stammte aus dem Jahr 1928 und wies laut dem Auktionshaus eine perfekte Qualität auf.