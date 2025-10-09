Doch auch nach dem Entscheid der zuständigen Kommission blieben Zweifel an der Gestaltung der dann vorliegenden Probeprägungen. Ein Bundesratsmitglied störte sich just an der Haarlocke in der Stirn der abgebildeten Frau. Sie verleihe «dem Frauenzimmer ein frivoles Aussehen», was der Würde einer Symbolfigur des Landes nicht angemessen sei, soll er befunden haben. Also wurde die Gestaltung noch angepasst, bevor die Menge von 400'000 Stück herstellt wurde. Die zuvor angefertigten zwölf Proben blieben erhalten. Eine davon kommt nun unter den Hammer.