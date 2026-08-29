«Das beschlossene Lohnmassnahmenpaket beinhaltet eine Anhebung der Löhne der Berufseinsteigenden bis und mit Erfahrungsstufe 4», heisst es konkret dazu. «Die Geldzulagen für Nachtarbeit, Nachtbereitschaft, Sonn- und Feiertagsarbeit und Pikettdienst werden um ein Viertel erhöht.» Ausserdem habe der Grosse Rat auch eine neue Aussendienstzulage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonspolizei beschlossen. Die konkrete Ausgestaltung und der genaue Einführungszeitpunkt seien jedoch noch offen.