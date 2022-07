Der Schweizer Autoverkehr wird elektrifiziert: Schon 2025 soll jedes zweite neue Auto mit Strom fahren können. Heute weisen Elektro- und Hybridfahrzeuge erst einen Marktanteil von einem Viertel auf (erstes Quartal 2022). Damit die Elektrifizierung ins Rollen kommt, muss auch das Netz an Ladestationen rasch wachsen: Ende 2025 soll es in der Schweiz etwa 20’000 öffentlich zugängliche "Stromtankstellen" haben.

Heute sind erst etwas mehr als die Hälfte davon in Betrieb, wie unsere Grafik der Woche zeigt. Was die Grafik auch zeigt: In manchen EU-Ländern gibt es viel mehr Stationen, beispielsweise in Deutschland oder den Niederlanden. Wobei zumindest Deutschland eine viel grössere Fläche als die Schweiz aufweist, was den Vorsprung relativiert.

Nicht-EU-Mitglied Norwegen wurde im Ranking nicht berücksichtigt. Es ist das europäische Land mit den meisten E-Autos gemessen an der Bevölkerung. Entsprechend dicht ist vermutlich auch das Netz an Lademöglichkeiten.

(mbü)

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der Handelszeitung unter dem Titel "Grafik der Woche: Die Niederlande bieten am meisten E-Auto-Ladestationen"