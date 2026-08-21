Die BZ Bank war zuletzt durch eine Klage von Investor Remo Stoffel in die Schlagzeilen geraten. Die Klage steht im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung und einem von der BZ Bank verwalteten Anlageprodukt. Der Forderungsbetrag bewegt sich im mittleren dreistelligen Millionenbereich. GKB und die BZ Bank erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen. In der Rechnung des ersten Halbjahres 2026 wurde eine Rückstellung für erwartete Prozess- und Verfahrenskosten gebildet, wie die GKB im Halbjahresabschluss schreibt.