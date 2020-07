Der US-Kongress berät über eine weitere Runde von Fiskalimpulsen, um die von der Pandemie heimgesuchte Wirtschaft zu stützen, und die Federal Reserve hat ihre Bilanz in diesem Jahr bereits um etwa 2,8 Billionen Dollar ausgeweitet. Goldman-Strategen warnten nun, dass die US-Politik in Bezug auf die US-Währung Abwertungsängste auslöse. Infolgedessen könnte der Dollar seinen Status als dominante Kraft an den weltweiten Devisenmärkten einbüssen.

Zwar ist dies in den meisten Finanzkreisen immer noch eine Minderheitenmeinung - und die Goldman-Analysten sagen nicht, dass dies notwendigerweise passieren wird. Aber es trifft eine nervöse Stimmung, die in diesem Monat den Markt befallen hat: Anleger sind besorgt, dass das Anwerfen der Notenbankpresse in den nächsten Jahren Inflation auslösen wird. Sie haben dem Dollar den Rücken gekehrt und sich stark Gold zugewandt. So steuert der Bloomberg Dollar Spot Index auf den schlechtesten Juli seit zehn Jahren zu.