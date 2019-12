Michael Pieper und Peter Spuhler hätten der Autoneum Holding zwei subordinierte Darlehen in Höhe von je 20 Millionen Franken gewährt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die beiden Grossaktionäre unterstrichen damit nicht nur ihr persönliches und finanzielles Engagement, sondern sie "verdeutlichten auch ihr Vertrauen in das Unternehmen", heisst es in der Mitteilung. Die beiden Darlehen haben eine feste Laufzeit bis 15. Januar 2021.

Der Aargauer Industrielle Michael Pieper besitzt laut Angaben auf der Autoneum-Webseite direkt und über seine Beteiligungsgruppe Artemis 20,3 Prozent an Autoneum. Stadler Rail-Präsident Peter Spuhler ist mit seiner privaten PCS Holding mit 18,3 Prozent an dem Autozulieferer beteiligt.

Autoneum litt zuletzt unter gravierenden Problemen in seinen Werken in Nordamerika. Nachdem im Herbst der CEO ausgewechselt worden war, hat das Unternehmen vor rund zwei Wochen für 2019 einen Nettoverlust im "hohen zweistelligen Millionenbereich" angekündigt.

tp/jb

(AWP)