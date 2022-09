So verlässt der globale Vertriebsleiter und Europachef Colin Fitzgerald das Institut aus "persönlichen Gründen", heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Seine Nachfolge tritt per sofort Jo McCaffrey an, die Leiterin des Bereichs Produkte.

Fitzgerald hatte seine Funktion erst im März 2022 übernommen. Seine Nachfolgerin McCaffrey soll nun "für Kontinuität in der Leitung der Division sorgen", wie sich Michael Rongetti, CEO ad interim von Credit Suisse Asset Management, in der Mitteilung zitieren lässt. Eine Nachfolge für die bisherige Rolle von McCaffrey werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

(AWP)