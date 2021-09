Durch die Emission fliessen dem Fonds Neugelder in Höhe von 138,9 Millionen Franken zu. Die Liberierung der neuen Anteile erfolge am 17. September, teilte die CS am Mittwoch mit.

Durch die Transaktion steigt die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile auf 8,98 Millionen bei einem Nettofondsvermögen von 1,76 Milliarden Franken. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden.

(AWP)