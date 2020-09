Gleichzeitig ergänzt ein neue Geschäftsstellenkonzept die digitale Welt mit persönlichem Service. Mit CSX könnten sämtliche Bankgeschäfte über das Smartphone erledigt werden, teilte die Bank am Donnerstag mit. In einem ersten Schritt sind ein Franken-Konto sowie eine onlinefähige Debit-Mastercard einschliesslich kostenloser Auslandtransaktionen im Angebot.

Über die nächsten Monate kämen schrittweise weitere Dienstleistungen dazu - ab Mitte November etwa eine vollständig digitale Vermögensverwaltungslösung. Die CS lässt ihren Kunden aber nach wie vor die Wahl, wie sie tägliche Bankgeschäfte tätigen wollen: digital, telefonisch oder persönlich in der Geschäftsstelle.

Die Credit Suisse habe nämlich zudem ein neues Filialkonzept entwickelt, das die digitale Welt mit persönlicher Beratung verbinde. An der "Digital Bar", die künftig an allen Standorten zum Einsatz kommen soll, würden Kunden "in die digitale Welt des Bankgeschäfts eingeführt".

Die Schweizer Grossbank will sich somit offensichtlich von Smartphone-Banken wie Revolut oder N26 abheben, durch eine breitere Dienstleistungs-Palette und durch die Möglichkeit, einen Berater persönlich zu treffen.

