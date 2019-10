Unter dem Strich verdiente die zweitgrösste Schweizer Bank 881 Millionen Franken, wie Credit Suisse am Mittwoch mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Vorjahresperiode.

Analysten hatten gemäß einer Erhebung mit einem Überschuss von 751 Millionen Franken gerechnet. Zum laufenden Quartal äußerte sich die Bank vorsichtig. Der übliche saisonale Rückgang und das schwierige politische Umfeld dürfte sich in den Erträgen niederschlagen.

(Reuters)