In der vergangenen Woche seien rund 400 Millionen Dollar ausgezahlt worden, wie Credit Suisse am Donnerstag mitteilte. Einschliesslich dieser fünften Tranche belaufe sich die Gesamtsumme der an die Investoren zurückgeführten Mittel inzwischen auf 6,3 Milliarden Dollar. Diese Gelder sowie die in den Fonds verbliebenen Barmittel summierten sich auf insgesamt rund sieben Milliarden Dollar entsprechend 70 Prozent der Fondsvolumen zur Zeit der Suspendierung.

(Reuters)