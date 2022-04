Das Institut habe zwischen dem 14. März und dem 22. April insgesamt 26,5 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 11,3079 Euro je Aktie zurückerworben, teilte Deutschlands grösstes Geldhaus am Montag mit. Die Bank hatte ihren Aktionären für 2021 eine Dividende von 20 Cent in Aussicht gestellt, was einer Ausschüttung von 400 Millionen Euro entspricht. Die Hauptversammlung am 19. Mai soll darüber abstimmen. Zusammen mit dem Aktienrückkauf würden damit 700 Millionen Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet.

"Dies ist ein Meilenstein für unsere Strategie", erklärte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Nach dem erfolgreichen Umbau der Bank liege der Fokus in den Jahren bis 2025 auf nachhaltigem Wachstum. "Ausschüttungen an unsere Aktionäre sind dabei ein zentrales Ziel – den Auftakt hierzu haben wir nun gemacht", sagte er. Die Deutsche Bank hatte unlängst ihre neue Strategie für die Zeit nach dem Konzernumbau vorgestellt. Danach plant das Frankfurter Institut unter anderem, für die Jahre 2021 bis 2025 rund acht Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten.

(Reuters)