Wegen Kreditausfällen und anderer Belastungen infolge der Pandemie dürfte der Überschuss von zuletzt rund 4,2 Milliarden Euro im schlimmsten Fall in diesem Jahr auf rund 3 Milliarden Euro fallen, teilte das Institut am Dienstag in Mailand und Turin mit. Unterdessen verwendet die Bank ihren Gewinn aus dem Verkauf des Bezahldienstleisters Nexi, um einen dickeren Puffer für die Krisenfolgen aufzubauen.

Im ersten Quartal konnte Intesa ihren Gewinn hingegen sogar steigern. Unter dem Strich erzielte die Bank in den Monate Januar bis März einen Überschuss von 1,15 Milliarden Euro und damit fast zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Rückstellungen für die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie belasteten das Ergebnis mit rund 300 Millionen Euro. Zusammen mit dem Gewinn aus dem Nexi-Verkauf von 900 Millionen Euro entstehe nun ein Puffer von 1,2 Milliarden Euro für Belastungen aus der Corona-Krise, hiess es.

Die Pandemie hat Italien schwer getroffen. Fast zwei Monate lang galt dort eine Ausgangssperre, viele Betriebe standen still. Erst seit dieser Woche gibt es Lockerungen.

(AWP)