"Die grossen Wachstumschancen sind in Asien und den Schwellenländern. Dort wollen wir mindestens mit dem Markt oder schneller wachen", fügte er an. Und in reifen Märkten wie der Schweiz oder Europa gehe es darum, Marktanteile zu gewinnen. Gottstein zeigt sich überzeugt, dass die Konsolidierung im Markt weitergehen werde und dass die CS gut aufgestellt sei, um Teams zu übernehmen oder zuzukaufen.

Die Beschattungsaffäre hat sich derweil laut Gottstein nicht auf die Zahlen ausgewirkt. "Ich kann zwar nichts zu den Zahlen sagen, aber wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung."

(AWP)