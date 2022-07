Goldman Sachs berichtete am Montagmorgen (Ortszeit) einen Nettogewinn für das zweite Quartal in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lagen die Gewinne in diesem Bereich noch bei 5,3 Milliarden Dollar. Investmentbanking gehört zum Kerngeschäft der fünftgrössten US-Bank.

Pro Aktie verdiente die Bank im zweiten Quartal 7,73 Dollar. Ein Jahr zuvor im gleichen Zeitraum entfielen noch 15,02 Dollar auf eine Aktie. Die Nettoumsätze bei Goldman Sachs lagen 23 Prozent unter dem Vorjahresniveau bei 11,86 Milliarden Dollar.

Auch die Rivalen JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo hatten für das zweite Quartal zum Teil signifikante Gewinnrückgänge gemeldet.

(Reuters)