"Wir hatten drei grosse Schocks zu verdauen: den Pandemieschock, den Kriegsschock und den Energiewende-Schock", sagte UBS-CEO Hamers am Dienstag in Davos im Gespräch mit Bloomberg TV. "Angebotsschocks und Nachfrageschocks, alles in einem. Daher ist die Lage zum jetzigen Zeitpunkt natürlich unklar."

Steigende Zinsen, anziehende Inflation und die Auswirkungen der strengen chinesischen Covid-Politik machen der Weltwirtschaft zu schaffen. Die Kunden seien jedoch nicht so sehr besorgt darüber, was komme, so Hamers. "Sie wissen es nur einfach nicht." Auf Sicht der nächsten drei Monaten sei mehr Klarheit über die Richtung der Märkte zu erwarten.

(Bloomberg)